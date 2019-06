Helicóptero fez aterrissagem brutal no topo de prédio de 54 andares, diz polícia

O Departamento de Bombeiros de Nova York informou que um helicóptero colidiu com um prédio na 7ª avenida, em Manhattan, nesta segunda-feira, 10. De acordo com os bombeiros, o piloto do helicóptero morreu no acidente. O edifício foi esvaziado e os bombeiros trabalham no local.



Segundo o governador do Estado de Nova York, Andrew Cuomo, o helicóptero tentou fazer um pouso forçado no teto do edifício. "Havia sinais de fogo quando ele tentou pousar e as pessoas que estavam no prédio sentiram o edifício tremer", disse Cuomo à rede de TV CNN.



Ainda de acordo com o governador, as informações sobre o acidente são preliminares. A polícia pediu que curiosos não se aproximem do local.



A polícia informou em sua conta de Twitter que o helicóptero fez uma aterrissagem brutal no topo do edifício de 54 andares - onde fica a sede do banco BNP Paribas. Sob uma chuva torrencial e neblina, "um helicóptero bateu contra um arranha-céu" situado no número 787 da Sétima Avenida, entre as ruas 51 e 52, disseram os bombeiros.



O tráfego da Sétima Avenida foi interrompido na zona do acidente, que ocorreu por volta das 14h00 no horário local (16h00 em Brasília). (Com agências internacionais)