Democratas e Departamento de Justiça chegam a acordo para ver relatório Mueller

O Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos chegou a um acordo com o Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) do país sobre o acesso ao relatório do conselheiro especial Robert Mueller, que comandou as investigações sobre a interferência russa na eleição presidencial americana de 2016.



"Tenho o prazer de anunciar que o DoJ concordou em começar a cumprir a intimação de nossa comissão ao abrir os arquivos mais importantes de Robert Mueller para nós, fornecendo-nos provas importantes que o conselho especial usou para avaliar se o presidente e outros obstruíram a justiça ou se estavam envolvidos em outras condutas impróprias", disse o presidente do comitê, o democrata Jerrold Nadler (Nova York).



Em um comunicado, Nadler disse que o departamento começaria a compartilhar documentos com a comissão nesta segunda-feira, e que tanto republicanos quanto democratas teriam acesso a eles. Em troca, o comitê recuaria do plano de manter Barr em desacato com o Congresso por não ter cumprido intimações anteriores. Fonte: Dow Jones Newswires.