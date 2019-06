Comunicado do Business Wire :Xi'an ChanBa Ecological District

"Tão lindas as flores de jasmim: perfumadas, lindas e desabrochadas; perfumadas, brancas e amadas por todos..." A famosa canção folclórica chinesa reúne instrumentos musicais ocidentais com um charme único. Sob o pagode de Changan, no Distrito Ecológico de Xiam Chanba, Liu Lei, um jovem saxofonista de Xiam que residiu na França por muito tempo, tocou Jasmine com sua orquestra, combinando perfeitamente os elementos musicais chineses e ocidentais. A música é a linguagem comum dos seres humanos, com a força da "flexibilidade contra a rigidez" na cultura tradicional chinesa. Na opinião de Liu Lei, a música pode unir comunicação e compreensão e atuar como uma mensageira dos intercâmbios culturais entre a China e os países ocidentais.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190610005460/pt/

Under the Chang'an Pagoda in Xi'an Chanba Ecological District, Liu Lei, a young Saxophone performer from Xi'an who once stayed in France for long, played the Jasmine with his orchestra by perfectly combining Chinese and western musical elements. (Photo: Business Wire)

"A água limpa se torna azul escura com o salgueiro verde a sobrevoando". Localizado na parte leste de Xiam, o Distrito Ecológico de Xiam Chanba foi estabelecido em setembro de 2004, com uma área prevista de 129 quilômetros quadrados. É o primeiro distrito ecológico do país, zona nacional de demonstração da proteção e restauração dos ecossistemas aquáticos e zona de demonstração ecológica nacional no noroeste da China. Nos últimos 15 anos, o Distrito Ecológico de Xiam Chanba adotou o conceito de "reabilitar os rios e fazer o ecossistema fluir para a cidade" e integrou as montanhas Qinling de maneira orgânica com os três rios de Chanhe, Bahe e Weihe, formando assim um importante corredor ecológico em toda a parte leste de Xiam, conectando as montanhas Qinling e o rio Weihe e promovendo a transformação - de "sacrificar o ambiente para o crescimento" para "otimizar o ambiente para o crescimento".

"Nós protegeremos o meio ambiente ecológico protegendo nossos olhos e tratando o meio ambiente ecológico como se da nossa vida tratasse, com o objetivo de pavimentar a fundação da civilização ecológica e seguir o caminho do desenvolvimento verde!". Este é o conceito e a orientação de desenvolvimento ecológico aderidos pelo Distrito Ecológico de Xiam Chanba.

Praticando os conceitos de desenvolvimento ecológico e moda ecológica com o slogan "Green Leads Fashion" (ou "O verde conduz a moda"), o distrito não só reformulou a impressão das pessoas sobre o ecoambiente de Xiam, como também trouxe uma nova onda de moda ecológica para a história e cultura de Xiam. Como uma grande cidade com profundas conotações históricas e culturais, que uma vez resplandeceram na história do mundo, Xiam está se tornando um modelo de cidade ecológica moderna, elegante e aberta.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190610005460/pt/

Distrito Ecológico de Xiam Chanba Yan Zhang cbxczx@126.com http://www.xinhuanet.com/travel/xianvideo/20190125a/

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.