Protestos violentos em Porto Príncipe pedem renúncia do presidente do Haiti

Pelo menos duas pessoas morreram e dezenas ficaram feridas depois que a polícia do Haiti reprimiu com violência os protestos na capital, Porto Príncipe, ontem. Milhares foram às ruas se manifestar contra a corrupção e pedir a renúncia do presidente Jovenel Moise. Os manifestantes queimaram pneus e fecharam rodovias, lojas e postos de gasolina.



Jovenel é acusado de desviar recursos do Petrocaribe, programa de fornecimento de petróleo pela Venezuela ao Haiti por preços reduzidos. Além disso, o país enfrenta uma severa crise econômica, enfraquecida pela inflação de mais de 15% em dois anos e pela rápida desvalorização da moeda nacional, o gourde, em relação ao dólar. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.