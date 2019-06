Árvore plantada por Trump e Macron como sinal de amizade morreu na quarentena

A foto do presidente americano Donald Trump e de seu colega francês Emmanuel Macron plantando um carvalho no jardim da Casa Branca no ano passado simbolizava a amizade entre os dois líderes.

Mas a relação enfrenta um desgaste desde então, por assuntos que vão do Irã ao comércio, e a árvore não sobreviveu, informou uma fonte diplomática.

Macron ofereceu a árvore a Trump durante uma visita de Estado a Washington em 2018 e os dois presidentes plantaram o carvalho diante de suas esposas e dos dos fotógrafos.

Era um gesto simbólico: a árvore era procedente de uma floresta do norte da França onde 2.000 soldados americanos morreram durante a I Guerra Mundial.

Mas poucos dias depois não havia sinais da árvore, que foi colocada em quarentena.

"É uma quarentena obrigatória para qualquer organismo vivo importado aos Estados Unidos", anunciou ocasião Gerard Araud, embaixador francês nos Estados Unidos.

A árvore morreu na quarentena e nunca voltou ao local planejado, informou a fonte diplomática.