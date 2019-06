Comunicado do Business Wire :Kohli Ventures

Na London Tech Week: Tej Kohli, o empresário do setor de tecnologia com base em Londres, investiu mais US$ 100 milhões no Rewired, um estúdio de risco com foco em robótica com uma tendência humanitária. O Rewired é pioneiro em investimentos em inteligência artificial (IA) e de empreendimentos de aprendizagem de máquinas, que promoverão a nova economia, transformarão negócios, revolucionarão a assistência médica global e até mesmo melhorarão e ampliarão a vida humana.

Algumas das empresas, que já contaram com o apoio do Rewired, incluem:

-- Open Bionics: está desenvolvendo a próxima geração de próteses, que pela primeira vez permitem que os pacientes sintam o ambiente ao seu redor através dessas próteses.

-- Aromyx: está desenvolvendo tecnologias que, pela primeira vez, permitem a medição e digitalização cientificamente reproduzíveis do sabor e aroma. As aplicações incluem a detecção e captura de novas modalidades de dados para a aprendizagem de máquinas.

-- Seldon: desenvolveu a primeira plataforma de aprendizagem de máquina de código aberto do mundo que permite aos cientistas de dados, desenvolvedores e grandes empresas compartilhar os dados, aproveitando, desse modo, o efeito da rede para a aprendizagem de máquina e permitindo que as máquinas aprendam mais rápido, mais e melhor.

O pensamento atual é de que o mercado global de IA valerá perto de US$ 3,9 trilhões até 2022 (Gartner) a US$ 15,7 trilhões até 2030 (PWC) - mas Tej Kohli acredita que o valor verdadeiro poderá ser muito maior.

Kohli comentou:

"A sabedoria convencional é muito cautelosa. Eu prevejo que o setor global de IA alcançará o valor de US$ 150 trilhões até 2025. Minha previsão é com base em uma análise de cinco partes:

-- Hoje, o valor da Internet é de US$ 50 trilhões. Esse valor pode ser extrapolado para pelo menos três ou quatro vezes mais aplicações que a Internet para obter US$ 150 trilhões. Não vejo como isso pode ser menor, porque a IA tem vários setores e aplicações diferentes;

-- Atualmente, tudo o que está na Internet também pode se manifestar através da IA de maneiras mais inteligentes, melhores e eficazes. Só estas aplicações vinculadas à Internet valem centenas de bilhões - e a IA pode ser aplicada similarmente por centenas de outras indústrias;

-- O rápido ritmo de crescimento da IA na China, com Shenzen sendo agora um centro global de excelência em IA, que ultrapassará o sempre mais regulado Vale do Silício a médio prazo;

-- O crescimento global da cobertura 5G mais o uso onipresente de smartphones removem as barreiras tecnológicas para englobar a revolução da IA em uma verdadeira Internet das Coisas;

-- Que estamos agora em um momento crítico, após o qual a IA e a aprendizagem de máquina crescerão exponencialmente para sustentar e beneficiar todos os aspectos da vida humana.

"Não estou dizendo que US$ 150 trilhões têm como base a adoção completa da IA em tudo.Acredito que US$ 150 trilhões é onde conseguimos manter as nossas normas e valores humanos básicos intactos.É em utilizar a inteligência artificial para tornar as nossas vidas mais eficientes, sem mudar radicalmente as nossas vidas ao máximo, que a IA é capaz.Estimo que este valor seja três a quatro vezes a Internet."

"E acredito que a IA permitirá à humanidade dar um salto sem precedentes na resolução dos problemas humanos mais urgentes em toda a pobreza, geopolíticas e acesso desigual à assistência médica, em virtude de sua capacidade de tornar empresas e organizações muito mais eficientes. Há espaço para um enorme ganho comercial associado a oportunidades sem precedentes para o progresso humano."

Sobre Tej Kohli

Tej Kohli é um empreendedor, empresário e filantropista do setor imobiliário e de tecnologia com base em Londres, que agora se concentra em empreendimentos e investimentos visionários que têm o potencial para transformar vidas e mudar o mundo. Através de seu veículo de investimento, a Kohli Ventures, Kohli tem como alvo investimentos de alto impacto em IA, robótica, biotecnologia, genômica e Fintech, que ajudam a solucionar os desafios mais prementes do mundo e criar um futuro melhor.

Kohli também tem uma bem divulgada missão de acabar com o problema de cegueira da córnea no mundo inteiro até 2030, através da filantrópica Fundação Tej Kohli, que oferece financiamento direto ao Tej Kohli Cornea Institute, um proeminente instituto global para a resolução da cegueira da córnea em todo o mundo.

Kohli é um ex-aluno do Indian Institute of Technology in Kanpur (IITK), onde concluiu sua graduação em Engenharia Elétrica. Ele foi a primeira pessoa a ter sucesso na criação de soluções inovadoras de tecnologia de white label (marca branca) e de e-commerce para empresas, durante o boom das pontocom.

www.tejkohli.com

Sobre a Rewired

O Rewired é um estúdio de empreendimentos com foco em robótica, especializado em ciência e tecnologias aplicadas. O Rewired foi lançado em 2017 com um fundo inicial de US$ 100 milhões para tecnologias que permitirão aos robôs interagir adequadamente com os ambientes do mundo real. Ao apoiar o desenvolvimento das capacidades sensoriais e da compreensão do mundo ao seu redor dos robôs, o Rewired procura desempenhar um papel importante ao permitir a integração segura e eficiente do aprendizado de máquina na vida cotidiana.

www.rewired.com

Para mais informações sobre o Rewired, acesse https://youtu.be/6yc5EcBIU5U

