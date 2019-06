Senadores dos EUA pretendem impor restrições à venda de armas para os sauditas

O senador democrata Chris Murphy (Connecticut) e o republicano Todd Young (Indiana) vão tentar forçar uma votação no Senado dos Estados Unidos contra a venda de armas americanas para a Arábia Saudita, em um sinal de descontentamento por parte do Congresso de alguns pontos sobre a política de venda de armas do governo de Donald Trump. Neste domingo, os dois disseram que introduziriam uma manobra legislativa que poderia resultar em uma votação sobre "encerrar ou restringir a assistência de segurança" à Arábia Saudita, incluindo futuras vendas de armas.



"Este governo deu um cheque em branco aos sauditas. O Congresso precisa mudar a forma como fazemos negócios com o reino", disse Murphy em um comunicado. O novo esforço é parte de uma disputa sobre a postura dos EUA em relação aos sauditas. Há meses, os congressistas americanos pedem por mais cautela no relacionamento entre os dois países, ao citarem a morte de civis durante a guerra dos sauditas no Iêmen e o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Em abril, o presidente Donald Trump vetou a legislação que pretendia acabar com a ajuda militar para o conflito no Iêmen.



De acordo com os senadores, a resolução a ser apresentada na segunda-feira vai citar a Lei de Assistência ao Exterior, de 1961. O projeto pedirá ao Departamento de Estado que informe dentro de 30 dias sobre as práticas de direitos humanos da Arábia Saudita. Com base nesse relatório, o Congresso poderia votar novamente para bloquear as vendas de armas e outras formas de assistência de segurança dos EUA, criando potencialmente outro confronto com Trump. O departamento e a embaixada dos EUA na Arábia Saudita não responderam a e-mails solicitando comentários. Fonte: Dow Jones Newswires.