Empresas americanas Raytheon e United Technologies anunciam fusão

Os pesos pesados da indústria americana da defesa e da aeronáutica Raytheon e United Technologies anunciaram neste domingo um acordo de fusão.

"A transação criará um provedor de sistemas de primeiro nível com tecnologias avançadas para abordar segmentos rapidamente crescentes dentro do setor aeroespacial e de defesa", disseram as companhias em um comunicado conjunto, acrescentando que o novo conglomerado terá este ano vendas no valor de 74 bilhões de dólares.

A fusão deixará de fora os elevadores Otis e os aparelhos de ar-condicionado Carrier, divisões não relacionadas com os setores de defesa e aeronáutica, que, segundo o comunicado, devem ser "separadas da United Technologies na primeira metade de 2020".

A Raytheon é mais conhecida por seus sistemas de defesa antiaérea Patriot, famosos durante a primeira Guerra do Golfo, e por seus mísseis Tomahawk.

A United Technologies é um peso pesado no setor aeroespacial com seus motores Pratt e Whitney, usados em aeronaves civis e militares, incluindo o caça F-35.