Três pessoas morreram neste domingo (9) no primeiro dia de um movimento nacional de "desobediência civil" convocado por líderes da oposição no Sudão, contra os generais no poder - disseram médicos próximos aos manifestantes.

Uma das três vítimas, de 20 anos, morreu baleada, e as outras duas, após serem "espancadas e esfaqueadas", acrescentou o comitê de médicos.