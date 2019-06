China criará sistema para garantir sua segurança tecnológica

A China estabelecerá um novo sistema para fortalecer sua "segurança nacional" em tecnologia - anunciou um veículo da imprensa estatal neste sábado (8), em um momento de forte tensão com os Estados Unidos em relação ao gigante das telecomunicações Huawei.

A poderosa Agência de Planejamento Econômico (NDRC) foi encarregada de estabelecer um sistema "destinado a prevenir e a resolver de forma mais eficaz os riscos em termos de segurança nacional".

A agência de notícias não dá detalhes e não especifica explicitamente se a medida está relacionada com a atual guerra comercial entre China e Estados Unidos, mas promete "medidas detalhadas no futuro próximo".

"De acordo com o que eu sei, a China instala um mecanismo de controle para proteger suas principais tecnologias", tuitou Hu Xijin, influente editor-chefe do jornal chinês "Global Times" que, com frequência, cita fontes de alto nível dentro do governo.

Ele menciona "uma iniciativa para responder às medidas repressivas dos Estados Unidos".

"Quando entrar em vigor, algumas exportações de tecnologia para os Estados Unidos estarão sujeitas a controle", completou Hu.