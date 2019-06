O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã, Abbas Mousavi, disse que as novas sanções impostas pelos Estados Unidos a uma empresa do setor petroquímico do país equivalem a "terrorismo econômico", conforme a TV estatal iraniana. Para Mousavi, a medida prova que o presidente dos EUA, Donald Trump, não leva a sério negociações.



Na sexta-feira (7), a administração Trump impôs sanções à maior companhia petroquímica do Irã por supostamente fazer negócios com o Exército de Guardiães da Revolução Islâmica, grupo paramilitar que foi classificado em abril pela Casa Branca como organização terrorista.



Trump aumentou as sanções contra o Irã a partir do ano passado, quando retirou os EUA do acordo nuclear firmado em 2015 pelo governo iraniano com potências mundiais. Fonte: Associated Press.