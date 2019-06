Príncipe Louis faz primeira aparição em evento de aniversário da Rainha Elizabeth II

(foto: Daniel Leal-Olivas/AFP)

Com um ano de idade, o príncipe Louis, filho de William e Kate Middleton, fez sua primeira aparição pública. As atenções dos fotógrafos se voltaram para o caçula, em evento comemorativo do aniversário da bisavó, Rainha Elizabeth II.





O príncipe William, Duque de Cambridge, Príncipe George, Princesa Charlotte e Catherine, Duquesa de Cambridge, aparecem na imagem junto com o pequeno.





Outros membros da família real britânica estiveram na varanda do Palácio de Buckingham para assistir a uma passagem de avião pela Royal Air Force, em Londres.





Cerimônia

Acredita-se que a cerimônia de Trooping the Color tenha sido realizada pela primeira vez durante o reinado de Charles II. Desde 1748, o Trooping of the Color marcou o aniversário oficial do soberano britânico.





Mais de 1400 soldados de desfile, quase 300 cavalos e 400 músicos participam do evento.