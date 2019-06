Chegamos a um acordo com México e tarifas não entrarão em vigor, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite desta sexta-feira em sua conta no Twitter que foi fechado um acordo com o México. Com isso, o plano americano de impor tarifa de 5% sobre produtos mexicanos não será levado adiante. Caso não houvesse o acordo, a tarifa entraria em vigor já nesta segunda-feira.



"Estou feliz em informar que os Estados Unidos da América chegaram a um acordo assinado com o México. As tarifas previstas para serem implementadas pelos EUA na segunda-feira, contra o México, estão portanto indefinidamente suspensas", escreveu Trump. Segundo ele, o vizinho se comprometeu a adotar "medidas duras" para conter o fluxo de imigrantes que passam por seu território para tentar chegar aos EUA.



Trump afirmou que sua intenção é "reduzir grandemente, ou eliminar" a imigração ilegal que vem do México para os EUA.