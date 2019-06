Comunicado do Business Wire :Maxion Wheels

A Maxion Wheels, a maior fabricante mundial de rodas, realizou em 6 de junho de 2019 com sua nova parceria de joint venture, o Dongfeng Motor Parts and Components Group, uma cerimônia de lançamento no local onde será instalada sua fábrica de 22.000 m² em Suizhou, China. A nova empresa, a Dongfeng Maxion Wheels Co., Ltd., teve a honra de celebrar esse importante marco com ilustres convidados, entre eles, funcionários públicos e dignitários, clientes, fornecedores e colaboradores da empresa.

"Com nossa nova parceria, Dongfeng Motor Parts and Components, essa fábrica suprirá a demanda futura de fabricantes de veículos mundiais e chineses por rodas de alumínio para carros produzidas localmente", afirmou Pieter Klinkers, diretor executivo da Maxion Wheels. "Graças à nossa parceria com uma das maiores empresas automotivas da China, podemos levar rapidamente nossa experiência global na produção de rodas de alumínio ao maior mercado de veículos do mundo."

Kai Kronenberg, vice-presidente e diretor de representação da Maxion Wheels na China, acrescentou: "Esperamos iniciar a produção até o final de 2020, com planos de produzir dois milhões de rodas em molde brilhantes e usinadas por ano".

SOBRE A MAXION WHEELS

A Maxion Wheels, uma divisão da Iochpe-Maxion S.A., é uma importante fabricante de rodas para automóveis, caminhões leves, ônibus, caminhões comerciais e trailers. A empresa também produz rodas para veículos agrícolas, além de outras aplicações fora da estrada. Com mais de cem anos de experiência na fabricação de rodas e 10 mil funcionários em todo o mundo, a Maxion é a maior fabricante mundial de rodas, produzindo quase 60 milhões de unidades a cada ano. A empresa atende a seus clientes globais fabricantes de equipamentos originais (Original Equipment Manufacturer, OEM) por meio de uma ampla rede conectada globalmente que inclui 23 fábricas em 12 países e centros técnicos de ponta nas Américas, Europa e Ásia. Para saber mais, acesse o site da Maxion Wheels em www.maxionwheels.com.

SOBRE O DONGFENG MOTOR PARTS AND COMPONENTS GROUP

O Dongfeng Motor Parts and Components Group Co., Ltd., com sede em Shiyan, província de Hubei, é uma subsidiária da Dongfeng Motor Co., Ltd. e especializada em pesquisa e desenvolvimento, fabricação e vendas de autopeças, inclusive sistemas de chassis, sistemas de cabine e carcaça, sistemas de direção elétrica, sistemas de frenagem e direção inteligente, sistemas de trem de força, sistemas de gestão térmica e tecnologias leves.

O Dongfeng Motor Parts and Components Group Co., Ltd. conta com 14 mil funcionários e 38 subsidiárias, inclusive uma empresa negociada na bolsa e chamada Dongfeng Electronic Technology Co., Ltd. (código da ação: 600081), uma empresa no exterior e 14 joint ventures. O grupo relatou em 2018 um volume de vendas anual de RMB 18 bilhões, o que o torna o maior fabricante de autopeças da China.

