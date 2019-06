Lésbicas são espancadas por quatro jovens que queriam obrigá-las a se beijar

(foto: Reprodução/Facebook)

O caso é mais uma atrocidade contra minorias. Melania Geymonat, de 28 anos, e sua namorada Chris estavam no segundo andar de um ônibus enquanto viajavam até Cramden Town, em Londres, na madrugada do último dia 30. Quatro adolescentes, com idades entre 15 e 18 anos, começaram a forçar as jovens a se beijar enquanto faziam gestos sexuais.Ao se negarem a fazer o que o grupo pediu, as duas mulheres passaram a ser agredidas física e verbalmente. Após as agressões, as duas foram encaminhadas a um hospital com lesões faciais. Melania quebrou o nariz e ainda teve o celular e a bolsa roubados.A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May se pronunciou sobre o ataque. "Foi um ataque doentio e meus pensamentos estão com o casal afetado. Ninguém jamais deve esconder quem é ou quem ama e devemos trabalhar juntos para erradicar a violência inaceitável contra a comunidade LGBT", disse.