EUA: Turquia tem até fim de julho para renunciar a mísseis russos S400

Os Estados Unidos anunciaram na sexta-feira que dão à Turquia até o final de julho para que renuncie à aquisição de mísseis russos S-400, uma compra que considera incompatível com a participação de Ancara no programa do novo caça F35 dos EUA.

Se antes de 31 de julho a Turquia não renunciar ao sistema S-400, pilotos turcos que atualmente estão treinando nos Estados Unidos para operar os caças F35 serão expulsos e os subcontratos concedidos a empresas turcas para a fabricação dessas aeronaves serão cancelados, informou a jornalistas o subsecretário de Defesa encarregado das compras, Ellen Lord.

Lord justificou esse ultimato pelo fato de a Turquia, aliada dos Estados Unidos na OTAN, ter enviado uma equipe à Rússia para começar a treinar no S-400.

O ultimato acontece três dias depois de declarações do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, em que ele insistiu que não vai reverter sua decisão de adquirir o sistema russo de mísseis.