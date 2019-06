Trump volta a Washington após viagem à Europa

O presidente americano, Donald Trump, deixou a Irlanda, nesta sexta-feira (7), de volta para Washington, após uma viagem para a Europa onde participou das celebrações do 75º aniversário do Desembarque da Normandia e fez uma visita de Estado ao Reino Unido.

O avião presidencial Air Force One decolou à tarde do aeroporto irlandês de Shannon (oeste), informou o Ministério irlandês das Relações Exteriores.

Acompanhado da mulher, Melania, o presidente chegou na segunda-feira ao Reino Unido para uma visita de Estado de três dias. Foi recebido pela rainha Elizabeth II e debateu o tema do Brexit com a primeira-ministra Theresa May.

Na quarta e na quinta-feira, no Reino Unido e depois na França, Donald Trump participou das celebrações do 75º aniversário de 6 de junho de 1944, antes de viajar para seu complexo hoteleiro dedicado ao golfe em Doonbeg, na costa oeste da Irlanda.