Comunicado do Business Wire :Microsure

O MUSA é o primeiro robô cirúrgico do mundo para microcirurgia aberta. Este assistente robótico está disponível clínica e comercialmente após ter recebido, recentemente, a marca CE de dispositivo médico pelo órgão DEKRA notificado. O MUSA da Microsure é desenvolvido por uma equipe de microcirurgiões e engenheiros, que criaram um assistente robótico de alta precisão compatível com as técnicas de operação atuais, fluxo de trabalho, instrumentos e outros equipamentos de CC. Ele aumenta o desempenho cirúrgico ao estabilizar e reduzir os movimentos do cirurgião durante procedimentos microcirúrgicos complexos em escala submilimétrica.

Cirurgiões usando MUSA da Microsure durante um procedimento microcirúrgico no braço de um paciente. Foto cedida por Microsure.

O MUSA da Microsure habilita, por exemplo, a cirurgia linfática em vasos linfáticos com menos de 0,3 mm de diâmetro. Os cirurgiões plásticos do Centro Médico da Universidade de Maastricht foram os primeiros a usar o MUSA para tratar cirurgicamente o linfedema em um paciente. A premiere mundial de intervenção supermicrocirúrgica com 'mãos robóticas' foi realizada em 2017. O Centro Médico da Universidade de Maastricht está realizando agora vários projetos de pesquisa clínica com o MUSA, em diversos campos da microcirurgia. Outros hospitais europeus devem iniciar estudos clínicos este ano.

Procedimentos de microcirurgia com o MUSA

Os procedimentos cirúrgicos que mais se beneficiam com o MUSA da Microsure são cirurgias complexas em estruturas de tecido pequeno - por exemplo, cirurgia LVA (anastomose limpovenosa), cirurgia vascular pediátrica, cirurgia por retalho livre, reimplante de mão e dedo - quando a precisão humana é o fator limitante devido a tremores fisiológicos, baixa acessibilidade ou fadiga. Vários estudos e pilotos provaram o uso clínico seguro e eficaz do dispositivo.

Certificado ISO 13485

A Microsure também recebeu o certificado ISO 13485, outro marco importante. A certificação ISO garante que a Microsure esteja aderindo aos mais altos padrões de gerenciamento de qualidade e procedimentos de conformidade regulatória para desenvolver, fabricar e testar seus produtos e serviços. O ISO 13485:2016 é a atualização mais recente dos requisitos da ISO para um sistema abrangente de gerenciamento de qualidade para criação e fabricação de dispositivos médicos.

Microsure

Microsure é uma empresa de dispositivos médicos em Eindhoven (Holanda) fundada pela Universidade de Tecnologia de Eindhoven e pelo Centro Médico da Universidade de Maastricht em 2016, e financiada pela Innovation Industries Fund. O foco da Microsure é melhorar a qualidade de vida dos pacientes através do desenvolvimento de sistemas robóticos para microcirurgia. Seu produto atual é o MUSA, o primeiro robô cirúrgico do mundo para microcirurgia aberta. O MUSA foi projetado por microcirurgiões e engenheiros, especificamente para ser aplicado em microcirurgias. O MUSA fornece precisão sobre-humana para microcirurgiões, permitindo novas intervenções que atualmente são impossíveis de executar manualmente. www.microsure.nl

Microsure Lars Schiemanck (CEO) l.schiemanck@microsure.nl +31 686 692 887

