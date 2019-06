Assassinato de menina por US$ 140 causa revolta na Índia

Comoção e revolta se espalharam pela Índia, nesta sexta-feira (7), com a notícia do assassinato de uma menina de dois anos como represália - segundo as autoridades - por uma dívida de 140 dólares de seu avô.

A polícia da cidade de Aligarh (Uttar Pradesh, norte) prendeu dois suspeitos pelo homicídio. De acordo com os investigadores, o crime foi cometido, porque o avô da vítima devia 10.000 rúpias (algo em torno de US$ 144) a esses dois homens.

A menina foi sequestrada em 31 de maio e encontrada morta três dias depois. Seu corpo já em estado de decomposição foi encontrado em um lixão, devorado por cães abandonados.

"O avô da menina devia dinheiro aos acusados, e discutiram sobre a demora no pagamento", disse à AFP o chefe da polícia de Aligarh, Aakash Kulhari.

Os suspeitos ameaçaram a família com "consequências graves", se não conseguissem seu dinheiro de volta logo, relatou a polícia, acrescentando que o crime foi "motivado por um rancor pessoal".

Segundo o boletim médico, a menina morreu estrangulada. Um dos acusados manteve o corpo em sua casa por três dias. Desfez-se dele em um lixão público, devido à decomposição do cadáver acelerada pelo calor.