O presidente russo Vladimir Putin defendeu nesta sexta-feira uma mudança para "redefinir o papel do dólar" no sistema financeiro mundial, ao considerar que a moeda americana se tornou um "instrumento de pressão" utilizado por Washington.

"É evidente que estas mudanças profundas exigem adaptar as organizações internacionais, redefinir o papel do dólar que, depois de ter sido uma moeda de reserva, se transformou em um instrumento de pressão de seu país emissor sobre o resto do mundo", declarou Putin durante a sessão plenária do fórum econômico de São Petersburgo, principal reunião de negócios do país, na presença do presidente chinês Xi Jinping