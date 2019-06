Comunicado do Business Wire :Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), empresa líder global em tecnologia da informação, consultoria e serviços de processos de negócios, anunciou hoje que Rishad Premji, diretor de Estratégia e membro do Conselho de Administração assumirá como presidente executivo da empresa.

Azim Premji, um dos pioneiros do setor de tecnologia indiano e fundador da Wipro Limited, se aposentará como presidente executivo na conclusão da sua gestão atual em 30 de julho de 2019 após ter liderado a empresa por 53 anos. Entretanto, ele continuará a atuar como membro do conselho e diretor não executivo e presidente fundador.

O Conselho também anunciou que o diretor presidente e diretor executivo, Abidali Z. Neemuchwala, será realocado como diretor presidente e diretor administrativo. Essas mudanças terão efeito em 31 de julho de 2019, sujeitas à aprovação do controlador.

Azim Premji transformou uma pequena empresa de gordura hidrogenada para cozinha em uma potência de TI global de US$ 8,5 bilhões enquanto também lidera a transformação da Wipro Enterprises Limited em uma FMCG global, líder em dispositivos médicos e de engenharia e infraestrutura, com receita de aproximadamente US$ 2 bilhões. Ele permanecerá como presidente da Wipro Enterprises Limited e continuará como presidente do Conselho da Wipro-GE Healthcare.

Ashok S. Ganguly, diretor independente e presidente, Governança Administrativa, Comitê de Nomeações e Compensação, Wipro Limited disse, "Agradecemos Azim pela sua visão, excelente liderança e anos de contribuição extraordinária para a construção da Wipro e da indústria de TI indiana. Seu compromisso inflexível com os valores o torna um exemplo de como o negócio e a ética podem e devem andar juntos. Sua generosidade excepcional o torna um dos maiores filantropos do nosso tempo.

O entendimento de Rishad sobre o setor de tecnologia global, orientação estratégica sólida e experiência em liderança diversa fazem dele a pessoa certa para guiar a Wipro. Ele também é melhor posicionado para representar os interesses e o objetivo social fundamental do maior acionista da Wipro".

Azim Premji disse, "Eu quero agradecer às gerações de funcionários da Wipro e seus familiares pela suas contribuições para a construção da nossa empresa naquilo que ela é hoje. Sou grato aos nossos clientes, parceiros e outras partes envolvidas que depositaram confiança em nós.

Tem sido uma jornada grande e satisfatória para mim. Enquanto eu olho para o futuro, planejo devotar mais tempo para focar em nossas atividades filantrópicas. Tenho muita confiança na liderança de Rishad para levar a Wipro para a sua próxima fase de crescimento enquanto avançamos".

O presidente designado, Rishad Premji disse, "Sinto-me orgulhoso e honrado em ser convidado para presidir o Conselho de Administração da Wipro Limited, uma empresa que, ao longo de décadas, demonstrou que o sucesso pode ser construído sobre a base de valores sólidos e integridade intransigente. Esse é um testemunho ao espírito e da dedicação de milhares de funcionários da Wipro.

Estou muito entusiasmado com o nosso futuro e com a oportunidade de criar valor para todas as partes envolvidas nesses tempos transformadores para a Wipro e para o setor de tecnologia. Estou ansioso em contar com a confiança, a colaboração e o suporte deles".

Sobre a Wipro Limited

A Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) é uma empresa líder mundial em tecnologia da informação, consultoria e serviços de processos de negócios. Aproveitamos o poder da computação cognitiva, hiper-automação, robótica, nuvem, analítica e tecnologias emergentes para ajudar nossos clientes a se adaptarem ao mundo digital e serem bem-sucedidos. Uma empresa reconhecida globalmente por seu abrangente portfólio de serviços, forte compromisso com a sustentabilidade e boa cidadania corporativa, com mais de 175 mil funcionários dedicados atendendo a clientes nos seis continentes. Juntos, descobrimos ideias e conectamos os pontos para construir um futuro melhor e mais ousado.

Declarações prospectivas e preventivas

Certas declarações neste lançamento relativas às nossas perspectivas de crescimento futuro são declarações prospectivas, que envolvem vários riscos e incertezas que poderiam fazer com que os resultados reais fossem substancialmente diversos daqueles encontrados em tais declarações prospectivas. Os riscos e incertezas relacionados com essas declarações incluem, entre outros, riscos e incertezas relacionados com flutuações em nossos ganhos, receitas e lucros, nossa capacidade de gerar e gerenciar o crescimento, intensa concorrência em serviços de TI, nossa capacidade de manter vantagem de custo, aumentos de salário na Índia, nossa capacidade de atrair e reter profissionais altamente qualificados, excedentes de tempo e custo em relação ao preço fixo, contratos por tempo fixo, concentração de clientes, restrições à imigração, nossa capacidade de administrar nossas operações internacionais, redução da demanda por tecnologia em nossas áreas de foco principais, interrupções em redes de telecomunicações, nossa capacidade de concluir e integrar com êxito potenciais aquisições, responsabilidade por danos em nossos contratos de serviços, sucesso das empresas em que fazemos investimentos estratégicos, retirada de incentivos fiscais governamentais, instabilidade política, guerra, restrições legais para levantar capital ou adquirir empresas fora da Índia, uso não autorizado de nossa propriedade intelectual e condições econômicas gerais que estejam afetando nosso negócio e a indústria. Os riscos adicionais que poderiam afetar nossos resultados operacionais futuros são descritos mais amplamente em nossos documentos protocolados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities and Exchange Commission). Essas submissões estão disponíveis em www.sec.gov. Poderemos, de tempos em tempos, fazer declarações prospectivas adicionais, escritas e verbais, incluindo declarações contidas em documentos da empresa protocolados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e nossos relatórios aos acionistas. Não nos comprometemos a atualizar qualquer declaração prospectiva que possa vir a ser feita de tempos em tempos, por nós ou em nosso nome.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

