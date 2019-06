Comunicado do Business Wire :Andersen Tax

A Andersen Global continua sua expansão na Alemanha, anunciando hoje que a Kolaschnik Partner Rechtsanwälte, uma firma jurídica que trata de questões corporativas e comerciais com escritórios em Hamburgo, combina sua prática com a Andersen Tax & Legal na Alemanha. O escritório é o primeiro local da Andersen Global em Hamburgo e o oitavo local em que a Andersen Global tem uma presença na Alemanha.

A Kolaschnik Partner foi fundada em Hamburgo em 2005. Liderada pelos sócios, Alexander Jehn, Dr. Albrecht Nehls e pelo sócio-administrativo Helge Kolaschnik, a firma inclui uma equipe de profissionais do setor jurídico que oferecem serviços para empresas gerenciadas pelos próprios proprietários e empresas de investimento. Os serviços da firma incluem questões corporativas, reestruturação, fusões e aquisições, comércio e contratos, governança corporativa e finanças, sucessão e planejamento patrimonial, privacidade, TI, IP, direito do trabalho, bens imobiliários, contencioso e mediação.

"Ao combinar nosso prática com a Andersen Tax & Legal, nos posicionamos melhor agora para ajudar nossos muitos clientes internacionais com transações mais complexas e questões fronteiriças", disse Helge Kolaschnik. "Por muito tempo, temos visto o serviço ao cliente como o oferecimento de uma abordagem holística de uma única fonte e isso combina bem com o objetivo que a equipe da Andersen Global tem focado por muitos anos - o oferecimento de soluções de ponta, ininterruptas", acrescentou Helge.

"Estamos ansiosos para trabalhar com nossos novos colegas em Hamburgo", disse Dr. Stefan Kraus, sócio-administrativo da Andersen Tax & Legal na Alemanha. "Com Helge Kolaschnik e Alexander Jehn, que são ex-alunos da Arthur Andersen, e os outros novos colegas, compartilhamos uma cultura comum e o objetivo de expandir o local de Hamburgo, especialmente na área de tributação".

"Hamburgo é um importante centro econômico no mercado alemão, e a adição de outro local na região nos permitirá adicionar às nossas capacidades existentes globalmente", disse Mark Vorsatz, presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen Tax. "Helge e sua equipe formam um grupo sólido de profissionais que compartilham a mesma mentalidade e oferecem serviços de alta qualidade".

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, atualmente a Andersen Global conta com mais de 4.500 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 144 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

