Casal Obama assina acordo para produzir podcasts para o Spotify

A produtora de Barack e Michelle Obama, Higher Ground, assinou um acordo com o Spotify para criar uma série de podcasts para o serviço de streaming de música, que busca diversificar seu conteúdo.

"Estamos empolgados (...) porque os podcasts oferecem uma extraordinária oportunidade para fomentar o diálogo produtivo, fazer as pessoas sorrirem e fazer as pessoas pensarem e, com sorte, aproximar todos nós", disse o ex-presidente dos Estados Unidos em um comunicado divulgado pelo Spotify e a Higher Ground.

A ex-primeira-dama também disse que estava "emocionada por ter a oportunidade de amplificar vozes que são muitas vezes ignoradas ou silenciadas".

Durante o ano passado, o Spotify - mais conhecido por streaming de playlists de música - entrou no negócio de podcasting. Em fevereiro, pagou US $ 230 milhões pela respeitada produtora americana de podcasts Gimlet Media.

Vários grandes atores do setor estão buscando desviar a produção de podcast do modelo atual, onde as transmissões de áudio são gratuitas e os produtores obtêm receita de publicidade, em direção a uma plataforma onde os usuários pagam pelo conteúdo.

A produtora dos Obama foi criada em 2018 e já assinou um contrato de exclusividade com a Netflix para produzir filmes, séries de televisão e documentários para a gigante do streaming.