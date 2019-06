Comunicado do Business Wire :Bioventus

A Bioventus, líder global em soluções ortobiológicas, entrou em um acordo de colaboração para desenvolvimentocom a MTF Biologics, o maior banco de tecidos do mundo, para desenvolver conjuntamente a próxima geração de produtos com tecidos de placenta para o tratamento de doloridas condições músculo-esqueletais, com foco inicial em osteoartrite de joelho. Os termos do contrato não foram divulgados.

"O desenvolvimento de novos produtos de ortobiologia para a osteoartrite é o foco principal da Bioventus, e temos prazer em começar a colaborar com a MTF Biologics em uma solução para osteoartrite de joelho que oferecerá alívio aos sintomas e poderá retardar a progressão da doença", disse Tony Bihl, diretor executivo da Bioventus. "Também esperamos trabalhar juntos para desenvolver usos e indicações adicionais para este produto, como parte deste programa. Há um promissor e crescente corpo de evidências clínicas e pré-clínicas sublinhando o potencial dessas preparações para apoiar os processos naturais de cura do corpo, graças aos fatores inerentes de crescimento e as moléculas regulatórias presentes nos tecidos de placenta."

"A MTF Biologics vê com grande entusiasmo o início dos trabalhos com a Bioventus para levar esta nova solução ao mercado", disse Joe Yaccarino, presidente e diretor executivo da MTF Biologics. "Por meio deste relacionamento, esperamos desenvolver e oferecer juntos inovadores produtos biológicos para ortopedistas, pacientes e médicos."

Sobre a MTF Biologics

A MTF Biologics, também conhecida como Musculoskeletal Transplant Foundation, é uma organização sem fins lucrativos sediada em Edison, Nova Jersey. Trata-se de um consórcio que compreende as principais organizações de obtenção de órgãos, organizações de recuperação de tecido e instituições acadêmicas médicas, reguladas por um conselho de cirurgiões que são os principais especialistas em transplante de tecidos. Como o maior banco de tecidos do mundo, a MTF Biologics salva e cura vidas ao honrar doações, atender pacientes e promover a ciência. Desde sua criação, em 1987, a organização recebeu tecidos de mais de 132 mil doadores e distribuiu mais de 8,6 milhões de enxertos para transplante. Por meio de sua subsidiária IIAM, ela já disponibilizou para pesquisa mais de 58 mil órgãos que não puderam ser transplantados. Por meio de sua subsidiária Statline, já gerenciou mais de 11,3 milhões de indicações de doação. Para obter mais informações, acesse www.mtfbiologics.org.

Sobre a Bioventus

Uma empresa da área ortobiológica, a Bioventus fornece produtos de bom custo-benefício e clinicamente comprovados que ajudam pessoas a se recuperarem de forma rápida e segura. Sua missão é fazer a diferença ajudando pacientes a retomarem e desfrutarem de uma vida ativa. Estão entre os produtos ortobiológicos da Bioventus ofertas para osteoartrite e curas cirúrgicas e não cirúrgicas de problemas ósseos. Estabelecida com base no compromisso com padrões de alta qualidade, medicina baseada em evidências e um forte comportamento ético, a Bioventus é uma parceira confiável para médicos de todo o mundo. Para obter mais informações, visite www.BioventusGlobal.com e siga a empresa no Twitter @Bioventusglobal.

