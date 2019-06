AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2019 ATÉ SEXTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2019

SEXTA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2019

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - Fravadora lança novo álbum de Prince com trabalhos inéditos -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação de maio -

WASHINGTON (Estados Unidos) - EUA divulgam dados sobre criação de emprego e desemprego em março -

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Eleições para o Conselho de Segurança da ONU -

(+) BOGOTÁ (Colômbia) - UNHCR visita a Colômbia - 18H00 (até 11)

Europa

MOSCOU (Rússia) - Visita do presidente Xi Jinping -

GENEBRA (Suíça) - Venezuela detém presidência rotativa da Conferência sobre Desarmamento - (até 23 de Junho)

PARIS (França) - Reunião de Emmanuel Macron e Justin Trudeu, chefes de Estado da França e do Canadá - 06H00

(+) PARIS (França) - Presidente Emmanuel Macron se reúne com Jack Dorsey, CEO do Twitter. - 13H00

(+) PARIS (França) - Presidente Emmanuel Macron se reúne com Thomas Bach, presidente do Comitê Internacional Olímpico (CIO). - 14H00

PARIS (França) - 25º aniversário do genocídio de Ruanda - (até 17 de Novembro)

GENEBRA (Suíça) - Segunda parte da Conferência sobre Desarmamento - (até 28 de Junho)

PARIS (França) - G7 Social -

(+) DOONBEG (Irlanda) - Donald Trump passa a noite em seu campo de golfe após as cerimônias do Dia-D na França -

Ásia-Pacífico

FUKUOKA (Japão) - Ministros das Finanças do G20 e governadores dos bancos centrais realizam reunião - 22H00 (até 9)

SÁBADO, 8 DE JUNHO DE 2019

América

(+) MÉXICO (México) - Presidente Lopez Obrador visita a fronteira EUA-México -

(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - Expo de entretenimento eletrônico E3 - (até 12)

DOMINGO, 9 DE JUNHO DE 2019

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - Cerimônia do Tony Awards, homenageando o melhor da Broadway -

SEGUNDA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2019

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - EUA impõem tarifa de 5% sobre importações do México -

(+) MONTREAL (Canadá) - Abertura do Fórum Econômico Internacional das Américas - (até 13)

Europa

GENEBRA (Suíça) - Conferência da OIT sobre assédio sexual e outras questões - (até 21)

(+) ATENAS (Grécia) - Tsipras pede ao presidente dissolução do Parlamento antes de votação de 7 de julho - 05H00

(+) LONDRES (Reino Unido) - Último dia para candidaturas para liderar o Partido Conservador - 07H00

TERÇA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2019

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Uber Elevate Summit - (até 12)

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção Agrícola IBGE (maio) -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Câmara de Representantes dos EUA se pronuncia sobre caso de Bill Barr no âmbito de investigação russa -

Ásia-Pacífico

(+) HONG KONG (China) - Governo de Hong Kong aprova projeto controverso de extradição com segunda leitura no parlamento -

QUARTA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2019

Europa

(+) PRISTINA (Kosovo) - Kosovo marca 20 anos desde que a OTAN atacou as tropas da Sérvia - (até 13)

Ásia-Pacífico

(+) SINGAPURA (Cingapura) - Primeiro aniversário da cúpula Trump-Kim -

QUINTA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2019

América

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Entrada no Hall da Fama de compositores -

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Argentina divulga índice de inflação de maio -

Europa

(+) BISHKEK (Quirguistão) - Cúpula da Organização de Cooperação de Xangai - (até 14)

(+) LONDRES (Reino Unido) - Deputados conservadores votam na primeira rodada para eleger novo líder - 07H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) TEERÃ (Irã) - 10º aniversário do início do Movimento Verde do Irã -

Ásia-Pacífico

(+) CHRISTCHURCH (Nova Zelândia) - Autor de massacre em mesquitas de Christchurch comparece em tribunal -

SEXTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2019

Mundo

(+) MUNDO - Madonna apresenta novo álbum 'Madame X' -

Europa

(+) LONDRES (Reino Unido) - Audiência sobre extradição de Julian Assange -

(+) LUXEMBURGO (Luxemburgo) - Reunião dos ministros das finanças da UE -

(+) BRASIL - Copa America 2019 - (até 7 de Julho)