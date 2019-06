Polícia de São Francisco celebra mês do Orgulho LGBT com uniformes coloridos

Junho é considerado o mês do Orgulho LGBT. E para comemorar a ocasião, a polícia de São Francisco, na Califórnia (EUA), produziu uniformes nas cores do arco-íris para os agentes e viaturas coloridas.



Além disso, o brasão da polícia, bordado nas cor dourado, também será vendido ao público por US$ 20 (aproximadamente R$ 80 reais). O valor arrecadado será revertido para a ONG Larkin Streeth Youth Services, que cuida de pessoas que assumiram a homossexualidade, mas foram expulsas e casa e não têm mais moradia.



"O SFPD se esforça para ser um departamento diversificado e tem funcionários em quase todos os níveis. Queremos incentivar conversas positivas com as comunidades LGBTQ e o Pride Patch simboliza nossa inclusão", diz a legenda da imagem publicada no perfil oficial do Departamento de Polícia de São Francisco (SFPD) no Facebook.