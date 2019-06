O desembarque na Normandia aconteceu enquanto Hitler dormia

Em 6 de junho de 1944, os aliados desembarcaram de surpresa nas praias francesas da Normandia (noroeste), com os alemães esperando ao norte, no departamento de Pas-de-Calais. Uma gigantesca operação militar lançada enquanto Hitler dormia.

- 5 de junho, 22:00h: em Londres, o general Dwight Eisenhower, comandante-em-Chefe das forças aliadas, assiste sério ao desembarque dos paraquedistas, com os rostos pintados de preto. A Rádio Londres, 45 minutos antes, alertou a resistência francesa do início da operação com a difusão do verso de um poema de Paul Verlaine: "Os longos soluços dos violinos de outono ferem meu coração com uma languidez monótona".

- 6 de junho, 00:05h: a lua estava quase cheia quando 5.000 toneladas de bombas foram lançadas pelos aviões aliados sobre as baterias alemãs ao longo da costa.

- 00:15h: mil planadores aterrissam com homens e material. Alguns ficaram presos nas estacas que o marechal alemão Erwin Rommen colocou nas praias ou afundaram nos pântanos. Apesar disso, os aliados conseguiram chegar à pequena comuna de Bénouville e tomar o controle de um ponte estratégica, "Pegasus bridge", próxima do café Gondrée, muitas vezes citado como a primeira casa libertada da França.

- De 00:50h às 2:30h: milhares de paraquedistas ingleses e americanos tomam a costa da Normandia. Em Sainte-Mère-Eglise, um deles passa a noite pendurado no campanário da igreja.

Em menos de seis horas, cerca de 23.000 homens conseguiram manter as linhas de comunicação com as praias do desembarque.

- 01:15h: as unidades alemãs foram alertadas, mas o marechal Rommel, que voltou à Alemanha para o aniversário de sua mulher, dormia. Não foi avisado até as 10:00h da manhã.

- 02:30h: os paraquedistas ingleses tomam Ranville, ao norte de Caen.

- 05:00h: Adolf Hitler dormia e seu entorno considerou inútil acordá-lo. Os alemães, que esperavam os aliados muito mais ao norte, em Calais, não acreditavam em um desembarque grande na Normandia.

- 05:58h: amanheceu e a maré estava baixa: o plano previa que os americanos desembarcassem de 5.000 barcos nas praias da costa de Nacre, rebatizadas de Utah e Omaha; as tropas inglesas e canadenses desembarcariam no leste, nas praias de Gold, Juno e Sword.

- 06:45h: em Omaha Beach, dominada pelos penhascos, o desembarque se transformou em um pesadelo. O mar estava muito agitado, a água gelada, e os tanques, barcos e soldados equipados afundaram. Outros morreram sob disparos dos alemães. Mais de 34.000 americanos desembarcaram: 2.5000 morreram ou ficaram feridos.

- 07:30h: 53.000 soldados britânicos desembarcaram em Gold e Sword. Houve mil mortos e feridos.

- 07:45h: em Utah, desembarcaram 23.250 homens, dos quais 200 morreram ou ficaram feridos.

- 08:00h: em Juno, os canadenses perderam 878 homens de 21.400.

- 09:30h: Eisenhower anunciou, aliviado, "o desembarque dos exércitos aliados na costa norte da França". Também havia preparado um comunicado com o anúncio da retirada das tropas caso a operação fracassasse.

- 10:00h: Hitler foi acordado por pessoas próximas.

- 12:00h: em Londres, Winston Churchill anunciou o desembarque no Parlamento.

- 18:00h: "A batalha suprema está em marcha!", declarou em Londres o general Charles de Gaulle.

- Meia-noite: em apenas um dia, desembarcaram 156.000 soldados aliados, dos quais 11.000 morreram, ficaram feridos ou desapareceram. Milhares de civis foram vítimas dos bombardeios.