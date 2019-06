Congresso do Peru abre caminho para reforma

Controlado pela oposição, o Congresso do Peru aprovou nesta quarta-feira, dia 5, a moção de confiança apresentada pelo Executivo, uma importante vitória para o presidente Martín Vizcarra, que obteve apoio para iniciar uma reforma anticorrupção. Se a moção fosse rejeitada, poderia levar à dissolução do Legislativo e à renúncia do gabinete. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.