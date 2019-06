Ford fechará fábrica no País de Gales em 2020

A montadora americana Ford fechará em setembro de 2020 a fábrica de motores na cidade de Bridgend, País de Gales, o que significará o fim de 1.700 postos de trabalho, anunciou nesta quinta-feira uma fonte sindical.

A decisão foi antecipada em uma reunião entre executivos do grupo e sindicatos e deve ser anunciada oficialmente nas próximas horas.

O fechamento acontece como parte de um plano de restruturação da Ford na Europa, que emprega 54.000 pessoas no continente, 13.000 delas no Reino Unido, país onde fabrica principalmente motores.

"Estamos extremamente comovidos com o anúncio, um golpe muito duro para a economia de Gales e para Bridgend", afirmou Jeff Beck, diretor do sindicato GMB, que espera prosseguir com as negociações com a direção para "limitar os efeitos da notícia devastadora".

A decisão é um novo revés para a indústria britânica automobilística, que sofre uma queda considerável na produção, afetada pela incerteza que cerca o Brexit e pela desaceleração econômica mundial.