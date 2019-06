Enfermeiro recebe pena de prisão perpétua na Alemanha pelo assassinato de 85 pacientes

Um tribunal alemão condenou um enfermeiro nesta quinta-feira à prisão perpétua pelo assassinato de 85 pacientes, um dos casos mais graves de assassino em série da história recente.

O tribunal de Oldenburg, noroeste da Alemanha, declarou Niels Högel, 42 anos, culpado pelo assassinato dos pacientes por meio de injeção nos hospitais em que trabalhou entre 2000 e 2005.

A policia suspeita que ele pode ter matado até 200 pessoas, mas vários casos não poderão ser esclarecidos porque os corpos das supostas vítimas foram cremados.

Os crimes cometidos por Niels Högel "desafiam a razão e todos os limites conhecidos", afirmou o presidente do tribunal, Sebastian Buhrmann.

As vítimas, com idades entre 34 e 96 anos, eram escolhidas ao acaso por Högel. Entre 2000 e 2005 ele injetou uma superdose de medicamentos em dezenas de pacientes, alegando que queria se destacar entre os colegas ao reanimar os enfermos.

"Era a única maneira de integrar-se na equipe", afirmou.

Niels Högel nasceu em 30 de dezembro de 1976 em Wilhelmshaven e se tornou enfermeiro, como seu pai, aos 19 anos. No fim de 1999 começou a trabalhar no hospital de Oldenburg e no início de 2003 no hospital da cidade vizinha de Delmenhorst