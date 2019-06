Porta-voz diz que Macri e Bolsonaro devem discutir eleição na Argentina amanhã

O presidente Jair Bolsonaro deve discutir a eleição na Argentina com o presidente do país, Mauricio Macri, que tentará a recondução ao cargo em outubro deste ano. A informação é do porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros. Bolsonaro embarca a Buenos Aires na manhã desta quinta-feira, 6.



Questionado se Bolsonaro tratará da corrida presidencial com Macri durante visita oficial à Argentina, Rêgo Barros confirmou. "Sim. O presidente (Bolsonaro) está indo ao encontro de Macri no momento em que ele está no meio de um processo eleitoral", disse o porta-voz em entrevista a jornalistas.



Rêgo Barros reforçou o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro de que é contra a eleição de candidatos de esquerda na América do Sul. Bolsonaro vem criticando a eventual eleição da ex-presidente Cristina Kirchner, que integra chapa de oposição ao governo de Macri como candidata a vice.



"O presidente é a favor de governos de países que compactuam com os mesmos valores, valores estes que são fortalecidos pela democracia, pelo valor do livre mercado e das liberdades individuais que o Brasil tanto lutou para conseguir a partir da eleição do presidente Jair Bolsonaro. Já declarou também por diversas vezes o desejo de que a esquerda não retome o poder no nosso subcontinente sul-americano, como vemos hoje ainda na Venezuela", disse Rêgo Barros.



Em sua primeira viagem oficial à Argentina, a previsão é que Bolsonaro chegue em Buenos Aires por volta das 10h. Após recepção na praça San Martín, terá encontro privado com Macri na Casa Rosada, sede do governo argentino, que será seguido de uma reunião ampliada com ministros dos dois países.



Segundo a agenda divulgada pelo Itamaraty, Bolsonaro e Macri devem fazer uma declaração conjunta à Imprensa às 12h40. No início da tarde, almoçarão juntos no Museu Bicentenário.