Comunicado do Business Wire :Algorand Foundation

Fundação Algorand:

-0- *T O quê? Em 19 dejunho de 2019, a Fundação Algorand vai realizar o primeiro de uma série de leilões holandeses fora de Singapura. Esses leilões permitirão que os "Algos", os tokens nativos da plataforma Algorand, entrem em circulação por meio de um mecanismo no qual o mercado determina o preço justo. Este leilão inaugural também marca o lançamento da rede Algorand. A Fundação Algorand acredita no valor da plataforma Algorand, no Algo e no potencial de todos terem uma oportunidade quando ingressamos em uma nova economia sem fronteiras. Com o objetivo de investir na sustentabilidade e no desempenho dessa economia, a fundação também anunciou uma política de reembolso para os participantes do leilão. Caso algum participante esteja insatisfeito com a compra dos Algos, pode devolver seus Algos à fundação um ano após a compra, com até 90% do valor restituído. Para o primeiro leilão, 25 milhões de Algos vão estar disponíveis a um preço inicial de US$ 10,00 e um preço de reserva de US$ 0,10. O leilão terá a duração de 4 mil blocos (cerca de cinco horas), todos os lances serão publicados e processados a partir do blockchain da Algorand para maior transparência e os Algos serão distribuídos após o encerramento do leilão. Mais detalhes sobre a dinâmica dos tokens podem ser encontrados em algorand.foundation/token-dynamics. Quem? A Fundação Algorand convida os participantes elegíveis a se cadastrarem e participarem do leilão. Observe que a participação em leilões não é possível nas seguintes jurisdições: Estados Unidos e seus territórios, Canadá, República Popular Democrática da Coreia, Cuba, Síria, Irã, Sudão, República da Crimeia, República Popular da China e jurisdições em que os leilões e/ou comércio dos tokens são proibidos, restritos ou não autorizados de qualquer forma ou maneira, no todo ou em parte, sob as leis, exigências regulatórias ou normas em tal jurisdição. Quando? O leilão começa na quarta-feira, 19 de junho de 2019, às 18h (horário padrão de Singapura). Onde? O leilão será conduzido no blockchain da Algorand, em https://auctions.algorand.foundation. Como? Para participar do primeiro leilão da Fundação Algorand, os usuários precisam concluir o processo de registro, incluindo a criação de uma conta, o preenchimento das verificações de conformidade, o financiamento de uma carteira em USD e a criação ou importação de uma carteira em Algo. Essas etapas podem levar vários dias para serem concluídas antes que os lances sejam possíveis. Para começar o processo de cadastro, clique aqui. *T

Para mais informações, acesse: https://algorand.foundation/algo-auctions

Sobre a Fundação Algorand

A Fundação Algorand proporciona a infraestrutura confiável necessária para apoiar o crescimento de uma economia sem fronteiras. Com a pesquisa liderada pela Dra. Tal Rabin, uma das 20 melhores mulheres do mundo segundo a Forbes em 2010, a Fundação Algorand está incorporada na República de Singapura.

Para mais informações, acesse algorand.foundation.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190605005782/pt/

Kalyn Schieffer March Communications algorandfoundation@marchcomms.com 617-960-9948

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.