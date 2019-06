China multa empresa associada a Ford por violar lei contra o monopólio

A China anunciou nesta quarta-feira uma multa de 23,6 milhões de dólares a uma empresa associada à montadora americana Ford, por ter fixado preços, uma violação à legislação contra o monopólio.

A Changan Ford Motor Co. "impôs um preço mínimo de revenda" a partir de 2013 para modelos vendidos na cidade de Chongqing (sudoeste) e com isto "prejudicou a justa concorrência e os legítimos interesses dos consumidores", anunciou em um comunicado a Agência Estatal de Regulamentação do Mercado.

A multa foi calculada com base em 4% das vendas da empresa em Chongqing em 2018.

A Changan Ford Motor Co é uma empresa dividida em partes iguais entre a gigante Ford e a estatal chinesa Changan Automobile Group. O grupo se concentra na produção de modelos Ford para o mercado doméstico.