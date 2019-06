Comunicado do Business Wire :Forter

Forter, líder em prevenção de fraude de comércio eletrônico, anunciou hoje que processou um recorde de US$ 100 bilhões em transações de comércio eletrônico, uma marca que nenhuma outra plataforma de decisão de fraude online alcançou até hoje. Em compensação, a Forter aumentou 100 vezes a quantia em dólares de transações processadas nos últimos três anos e, somente desde Janeiro de 2019, duplicou o valor.

O fato de processar grandes volumes de transações permite que a Forter tenha uma visão mais abrangente do comportamento de consumidores e de fraude em empresas e setores em todo o mundo, incluindo artigos de luxo, viagens, hospedagem, serviços sob demanda, entrega de alimentos e linhas digitais/de comércio eletrônico. Comerciantes que fazem parte da rede global da Forter - entre eles, marcas conhecidas, como a Nordstrom, companhias líderes de viagens online, como a Priceline, e start-ups de consumidores de rápido crescimento, como a AWAY Travel - são beneficiados pelo tamanho e natureza variada das organizações dentro dessa rede.

Por exemplo, quando um cartão de crédito é roubado, os estafadores tentam usar o cartão o máximo possível em um curto período de tempo. A fim de proteger contra isso, a Forter é capaz de aproveitar rapidamente seu enorme volume de dados transacionais e tecnologia premiada para detectar ameaças potenciais e bloqueá-las em sua coligação global em uma fração de segundo, imunizando essencialmente toda a rede - ajudando a evitar milhares de dólares em perdas. Em meio a mudanças regulatórias em relação a pagamentos e segurança de dados, como GDPR e PSD2, a capacidade da Forter de detectar e evitar fraude ao longo de todo o ciclo de vida do cliente se torna ainda mais valiosa para bloquear vários tipos de fraude, ao mesmo tempo que atende à conformidade regulatória.

Em outro cenário problemático, usuários com cartões de crédito novos e/ou dados de endereço atualizados tendem a correr maior risco de serem recusados por engano pelos comerciantes, afetando negativamente a experiência de compra. Com a ampla visão da Forter sobre o comportamento do consumidor, mesmo em caso de atualizações de pagamento ou informações pessoais, um cliente é reconhecido imediatamente como legítimo, permitindo que eles façam o check-out de forma transparente. É com essa grande rede que abrange vários setores que a Forter é capaz de proteger mais organizações e seus clientes em todo o mundo, de maneira mais rápida e precisa, em comparação com qualquer outro provedor de prevenção de fraudes.

"A realidade é que o tamanho é importante no combate à fraude. Como a rede da Forter tem cinco vezes o tamanho do maior varejista global, existe um grandíssimo poder em se unir a uma coligação global de comerciantes para maior visibilidade, inteligência e proteção, resultando no objetivo final de uma experiência de cliente sem fricções," disse o cofundador e CEO da Forter, Michael Reitblat. "A fraude é imprevisível e caótica, e os comerciantes precisam de recursos para proporcionar precisão, adaptabilidade e consistência mantendo, ao mesmo tempo, o consumidor em primeiro lugar. As principais marcas em todo o mundo confiam em nós para ajudá-las a alcançar tudo isso, e hoje o marco de US$ 100 bilhões é um testemunho disso."

A Forter fornece uma plataforma de prevenção de fraude integrada e baseada em identidade que usa tecnologia avançada de aprendizado de máquina e recursos de detecção de fraude. Ela oferece, hoje, a solução mais precisa, em tempo real e totalmente automatizada do mercado, focada em habilitar a receita e dar suporte ao desempenho dos negócios resolvendo os seguintes desafios:

-- Precisão -- diferencia com precisão os compradores legítimos dos fraudadores;

-- Adaptabilidade--se adapta automaticamente à natureza dinâmica da fraude e a novos tipos de experiências de compra que os clientes exigem (por exemplo, BOPIS: comprar online, retirar na loja);

-- Consistência -- oferece uma experiência de consumidor consistente, do login ao check-out. Por exemplo, alguns clientes são aprovados quando fazem check-out com cartão de crédito, mas se tentarem se inscrever em um programa de fidelidade, eles serão rejeitados. Consistência é fundamental para a experiência do consumidor.

Sobre a Forter

A Forter é líder em prevenção de fraude de comércio eletrônico, protegendo os comerciantes durante cada etapa do ciclo de vida do cliente. A solução de prevenção de fraude da empresa com base na identidade detecta casos de fraude e abuso além das transações em tempo real, como tentativas de assumir contas e uso indevido de devoluções.

Uma equipe de analistas de classe mundial atualiza constantemente as soluções de aprendizado de máquina da Forter com pesquisas e perspectivas de ponta, garantindo que os algoritmos proprietários se adaptem às mais recentes tendências de fraude em tempo real. Como resultado, empresas da Fortune 500, empresas de viagens online e disruptores digitais de rápido crescimento confiam na Forter para proporcionar precisão excepcional, uma experiência de usuário sem fissuras e vendas elevadas a um custo muito mais baixo.

