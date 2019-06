Câmara aprova lei de imigração dos democratas, apesar da ameaça de veto por Trump

A oposição do Partido Democrata ignorou uma ameaça de veto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e aprovou nesta terça-feira uma lei de imigração que pode dar chance de cidadania a mais de 2 milhões de estrangeiros. A medida não tem praticamente chance de vigorar, mas mostra o esforço oposicionista para mostrar sua postura diante da Casa Branca.



O projeto de lei foi aprovado por 237 votos a 187 na Câmara. Ele prevê proteção de deportação e um caminho rumo à cidadania para imigrantes jovens levados aos EUA ilegalmente quando crianças. Também protege outros temporariamente em caso de guerras ou desastres naturais em seus países de origem.



Os republicanos criticaram a lei, argumentando que ela não prevê a proteção das fronteiras e encorajaria mais imigração ilegal. A Casa Branca enviou a congressistas uma carta ameaçando vetar a medida, caso ela se concretize. O mais provável é que o Senado nem vote o projeto. Fonte: Associated Press.