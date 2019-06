Mulher de opositor venezuelano se refugia na Espanha

A mulher do líder opositor venezuelano Leopoldo López, Lilian Tintori, deixou a Venezuela com a filha e chegou a Madrid nesta terça-feira, 4. O governo espanhol informou em uma breve declaração sobre a chegada em Madrid de Lilian Tintori, sem relatar quando e por qual motivo ela deixou o país caribenho.



Tintori e sua filha deixaram a residência do embaixador espanhol na Venezuela, onde se refugiaram com López depois da libertação do político e de sua participação na tentativa de revolta militar contra o regime em 30 de abril.



O líder opositor venezuelano Leopoldo López se mudou para residência do embaixador espanhol na Venezuela, em abril. O ministro das Relações Exteriores interino da Espanha, Josep Borrell, disse que o governo de Pedro Sánchez limitaria as atividades políticas dele, após López ter encontros com a imprensa na embaixada.



López foi libertado na terça-feira por um grupo de militares com um "indulto presidencial" do presidente do Parlamento Juan Guaidó, que é reconhecido como presidente interino da Venezuela por mais de 50 países. (com agências internacionais)