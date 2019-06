Renault confirma 'interesse' em fusão com Fiat-Chrysler

A diretoria da montadora francesa de automóveis Renault confirmou nesta terça-feira (4) "interesse" numa fusão com o grupo ítalo-americano Fiat-Chrysler e irá realizar uma nova reunião na quarta-feira para continuar com a análise da proposta, anunciou a empresa em um comunicado.

"O conselho de administração decidiu continuar estudando com interesse a oportunidade desse tipo de aproximação e prolongar as discussões sobre o tema. Haverá uma nova reunião no dia 5 de junho", informou a Renault.

A Fiat-Chrysler (FCA) apresentou no dia 27 de maio um projeto de fusão com a Renault, criando assim o terceiro maior grupo do setor no mundo.

De acordo com a proposta da FCA para a Renault, a divisão da propriedade do novo grupo seria dividida igualmente entre os acionistas das duas empresas (50% ), com ações cotadas nas bolsas de Nova York e Milão.

Segundo a Fiat-Chrysler, a fusão criaria o terceiro grupo automobilístico do mundo, com vendas anuais de 8,7 milhões de veículos e "uma forte presença em regiões e segmentos chaves".