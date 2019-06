Comunicado do Business Wire :UAE Ministry of Cabinet Affairs and The Future

Reuniões intensivas de forças-tarefa conjuntas dos governos dos Emirados Árabes Unidos (EAU) e do Uzbequistão realizadas recentemente resultaram na identificação de uma série de medidas práticas para transferir a experiência pioneira dos EAU em trabalho governamental para o Uzbequistão no período de três anos, em linha com a implementação do acordo de parceria em modernização governamental celebrado entre ambos os países.

Group photo gather Sheikh Mohammed bin Rashid, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, with the Uzbek delegation (Photo: AETOSWire)

As reuniões ocorreram durante a visita da delegação governamental de alto nível do Uzbequistão aos EAU, liderada por Sua Excelência Aziz Abdukhakimov, primeiro-ministro adjunto do Uzbequistão, e contaram com a participação de mais de 60 ministros e funcionários públicos de alto escalão.

As partes concordaram em ampliar o escopo da cooperação de 17 para 19 áreas com o acréscimo de tributação e recursos humanos, bem como implementar 120 iniciativas conjuntas nos próximos três anos, sendo 73 delas lançadas em 2019. Além disso, elas aprovaram prazos específicos para ativar o acordo de parceria e concluir o cronograma das iniciativas conjuntas com foco em aumentar a eficiência de serviços e o desempenho institucional, a qualificação de lideranças e a capacidade de construção.

A parceria estratégica emprega o modelo de trabalho governamental dos EAU em modernização, medição de desempenho, aplicação das melhores práticas e oferta de serviços para estabelecer um sistema baseado na inovação e na excelência de governo no Uzbequistão. Segundo os termos do acordo, firmado em abril de 2019, os dois países formaram forças-tarefa compostas de especialistas para apoiar os projetos conjuntos nas 19 áreas, entre elas, estratégia governamental, desempenho governamental, inovação governamental, codificação, educação futura, economia futura, competitividade global e facilidade para atividades de negócios.

A colaboração é parte do programa de intercâmbio de conhecimentos governamentais dos EAU. No contexto dessa iniciativa, os EAU também assinaram acordos de parceria em modernização governamental com Egito, Jordânia, Costa Rica e Portugal.

