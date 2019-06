Expulsões de guatemaltecos dos EUA subiram 15% em 2019

As deportações de migrantes guatemaltecos dos Estados Unidos cresceram 15% nos primeiros cinco meses do ano, comparado com o mesmo período de 2018 - informou o Instituto Geral de Migração da Guatemala (IGM) nesta segunda-feira (3).

O aumento acontece em meio ao fluxo em massa de centro-americanos rumo aos EUA, fugindo da pobreza e da violência - êxodos que irritaram o presidente Donald Trump.

A porta-voz do IGM, Alejandra Mena, disse a jornalistas que, entre janeiro e maio passados, as autoridades migratórias dos Estados Unidos expulsaram 24.784 guatemaltecos, a maioria homens adultos, por via aérea. O número inclui 196 menores.

No mesmo período de 2018, foram deportados dos Estados Unidos 21.475 guatemaltecos.

Em todo ano passado, a Guatemala recebeu 51.376 cidadãos deportados dos Estados Unidos, uma quantidade superior aos 32.833 expulsos em 2017.

Cinco menores guatemaltecos morreram, desde dezembro passado, sob custódia da patrulha de fronteira americana.