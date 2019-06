Temperatura volta a passar de 50ºC e falta água na Índia

Termômetro registra a temperatura mais alta do ano na Índia (foto: Money SHARMA / AFP)

A temperatura voltou a passar de 50ºC na Índia, a segunda vez em três dias.





Lojas de eletrodomésticos expõem aparelhos de ar condicionado nas calçadas (foto: Money SHARMA / AFP)

Os termômetros marcaram nesta segunda-feiraem, cidade na Região Oeste do país, o dia mais quente em 2019, informou o serviço de meteorologia.A onda deprovocou cortes no abastecimento de água.Em muitos estados do oeste, norte e sul do país as temperaturas chegaram a 47ºC, o que deixou asem estado de atenção.Na capital, Nova Delhi, o Departamento deemitiu um alerta vermelho pelas temperaturas elevadas e recomendou aos habitantes que não saiam de casa nos momentos mais quentes do dia.Várias cidades expressaram temor de, enquanto os lagos e rios começaram a secar.Mais de 40% do território indiano enfrenta problemas deeste ano, advertiu o Instituto Indiano de Tecnologia da cidade de Gandhinagar.A temporada dedeve começar uma semana depois do previsto e provavelmente atingirá a faixa sul da Índia, somente em 6 de junho.Além disso, asserão menos intensas que nos anos anteriores, de acordo com o centro privado de meteorologia Skymet.