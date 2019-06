Pelo Twitter, Trump anuncia saída de assessor econômico da Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite de domingo que o diretor do Conselho de Assuntos Econômicos da Casa Branca, Kevin Hassett, deixará o cargo. "Kevin Hassett, que fez um ótimo trabalho para mim e para o governo, partirá em breve", escreveu o líder republicano em seu perfil no Twitter.



O substituto de Hassett, de acordo com Trump, será nomeado depois que o presidente voltar aos EUA. Nesta semana, Trump fará uma visita ao Reino Unido, onde passará três dias, e depois irá à França a convite do presidente Emmanuel Macron. Trump comunicou a saída de Hassett depois que o Air Force One já havia partido rumo a Londres. O republicano também disse que deseja agradecer pessoalmente a Hassett pelo trabalho desenvolvido. "Ele é um verdadeiro amigo!", pontuou.