Canadá vai suspender operações em sua embaixada na Venezuela

O Canadá vai suspender operações na embaixada do país na Venezuela. A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Chrystia Freeland, disse em um comunicado neste domingo que o regime do presidente Nicolás Maduro "tomou medidas para limitar a capacidade de embaixadas estrangeiras de funcionar na Venezuela". Segundo a nota, no fim deste mês "diplomatas canadenses na Venezuela não estarão mais em condições de obter credenciamento diplomático" pois seus vistos expirarão.



Freeland disse que o país não tem escolha a não ser suspender imediatamente as operações, de forma temporária. A ministra afirmou ainda que o Canadá continuará se manifestando contra o regime de Maduro. O Canadá pertence ao Grupo Lima, que liderou o esforço para reconhecer o legislador de oposição Juan Guaidó como o líder legítimo da Venezuela. Fonte: Associated Press.