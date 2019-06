Filósofo francês Michel Serres morre aos 88 anos

O filósofo francês Michel Serres, intelectual cuja obra atravessou diversas áreas, morreu neste sábado (1), aos 88 anos, informou à AFP sua editora, a Le Pommier.

"Ele morreu muito pacificamente, às 19h, cercado por sua família", declarou sua editora Sophie Bancquart.

Escritor e historiador das ciências, especialmente apaixonado pela ecologia e pela educação, este membro da Academia da França se interessava por todas as formas do saber, tanto científico, quanto literário. Assim, antecipou os transtornos associados às novas tecnologias de comunicação.

Em 2012, seu livro "Petite Poucette" ("Polegarzinha", uma referência ao uso deste dedo para digitar em gadgets) vendeu mais de 270 mil exemplares.

"Viajante incansável do pensamento", como era descrito no site da Le Pommier, sua editora de longa data, Serres é autor de cerca de 80 obras e continuou a escrever com regularidade nos últimos anos.

Seu último livro, "Morales espiègles" ("Costumes travessos", em tradução livre), foi publicado na França em fevereiro.

Em entrevista transmitida no último domingo, Serres disse, sobre este livro, querer evitar parecer um "doador de lições". "Se há um caminho para um senso moral, é o riso", acrescentou o filósofo.

Entre suas obras publicadas no Brasil, estão "O contrato natural", "Os cinco sentidos" e "O terceiro instruído".