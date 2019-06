Líder talibã reduz esperanças de cessar-fogo no Afeganistão

O líder talibã Hibatullah Ajundzada reduziu ainda mais as esperanças de um cessar-fogo no Afeganistão, apesar de ter destacado, em um comunicado, que "a porta para o diálogo" com o governo dos Estados Unidos permanece aberta.

A mensagem do sucessor do fundador do movimento insurgente, o mulá Omar, falecido em 2013, e do mulá Ajtar Mansur, morto em maio de 2016 em um ataque de drone americano no Paquistão, foi divulgada após a última rodada dos diálogos de paz entre talibãs e Estados Unidos, que terminou em maio no Catar sem avanços concretos.

"A porta do diálogo e da negociação continua aberta", afirmou Ajundzada em um comunicado divulgado por ocasião do Aid El Fitr, a festa que marcará o fim do mês do Ramadã, no início da próxima semana.

Ao mesmo tempo, acrescentou que "ninguém deveria esperar que despejássemos água fria nas frentes em chamas da luta pela jihad ou que nos esqueçamos de nossos 40 anos de sacrifícios antes de alcançarmos nossos objetivos".

A mensagem representa um golpe à esperança da população afegã a respeito de um cessar-fogo durante a festa do Aid.

No ano passado, os talibãs interromperam os combates durante três dias neste período, o que provocou cenas de confraternização entre insurgentes, civis e membros das forças de segurança.

O presidente afegão, Ashraf Ghani, propôs um cessar-fogo no início do mês do Ramadã, mas os talibãs rejeitaram a ideia.