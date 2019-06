O desembarque da Normandia em números

O desembarque aliado de 6 de junho de 1944 - a chamada "Operação Netuno" - foi o maior da história em termos de navios envolvidos. Ao fim do dia, mais de 200.000 homens se encontraram cara a cara.

- Aliados -

- Efetivos: 156.177 homens (cinco divisões de Infantaria e três divisões aerotransportadas) desembarcaram no "Dia D".

Segundo os números do Memorial de Caen, 10.470 morreram, ficaram feridos, ou desapareceram.

Pelo mar, chegam cerca de 133.000 homens: 58.000 americanos nas praias de Utah e Omaha, 54.000 britânicos em Gold e Sword, e 21.000 canadenses, em Juno. Além disso, 177 franceses desembarcaram em Sword.

Pelo ar, 23.000 homens: 13.000 paraquedistas americanos saltaram sobre Utah e 10.000 britânicos entre Orne e Dives.

- Aviação: apenas no dia 6 de junho, 11.500 aeronaves (incluindo 3.500 planadores, 5.000 caças e 3.000 bombardeiros) sobrevoaram as praias normandas e soltaram 11.912 toneladas de bombas sobre as defesas alemãs na costa.

As perdas foram pequenas: 127 aviões perdidos e 63 danificados.

- Forças Naval:

A "Operação Netuno" envolveu 6.939 navios. A força do desembarque propriamente dita incluiu 4.126 embarcações distribuídas em 47 comboios. Uma parte dos veículos (os LCA, Landing Craft Assault) fez a travessia a bordo de barcos mais potentes para ser lançados ao mar apenas próximo à costa de uma de suas cinco praias de desembarque.

Os outros tipos de navios atravessaram o canal da Mancha por seus próprios meios, especialmente os LCI (Landing Craft Infantry), pequenos transportadores de tropas, os LCT (Landing Craft Tanks), que transportaram tanques e veículos, os LCVP (Landing Craft Vehicle Personal), os LST (Landing Ship Tanks), assim como os famosos "ducks" (patos), veículos anfíbios propulsados por hélice.

No total, foram transportados 20.000 veículos e mil tanques.

A frota logística compreendeu 736 navios auxiliares e 864 navios mercantes para o transporte de víveres, munições e hospitais flutuantes. Entre os navios mercantes, 54 foram afundados de propósito para formar armazéns artificiais.

A esquadra de combate: 137 navios de guerra, incluindo sete encouraçados, cerca de 20 cruzadores, 221 destróieres, fragatas, corvetas, 495 lanchas, 58 caças-submarinos, 287 navios-varredores, quatro lança-minas, dois submarinos.

- Forças alemãs -

- Efetivos: pouco menos de 150.000 soldados do 7º Exército estavam estacionados na Normandia, e cerca de 50.000, na zona de desembarque.

Perto das praias, estavam a divisão 21 - a única divisão blindada, a sudeste de Caen - e seis divisões de Infantaria.

Outras duas divisões blindadas, a 12 SS (Hitler-Jugend) e a divisão Panzer-Lehr, estavam situadas perto de Evreux e de Alençon-Le Mans, respectivamente.

As divisões 1ª SS, 2ª e 16ª se mantiveram no norte do Sena, nos arredores de Mons, Péronne e Senlis.

- Aviação: grande parte das aeronaves foi enviada para o front leste. Restaram apenas cerca de dez bombardeiros e caças.

- Marinha: 30 lanchas, quatro destróieres, nove torpedeiros e 35 submarinos.