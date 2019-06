China investiga FedEx por desvio de documentos da Huawei

A China está investigando a companhia norte-americana de entregas e fretes FedEx, após desvio de pacotes enviados pela gigante chinesa de tecnologia Huawei, relata a mídia estatal do país asiático.



A agência oficial de notícias Xinhua informou no sábado que a China abriu uma investigação sobre as ações da FedEx em relação a produtos da Huawei.



Xinhua diz que a FedEx "prejudicou gravemente os direitos e interesses legítimos dos clientes" e violou os regulamentos da indústria de entrega da China.



Quatro pacotes contendo documentos enviados pela Huawei foram encontrados desviados para a sede da FedEx em Memphis, Tennessee, em vez de serem entregue aos escritórios da Huawei na Ásia.



A FedEx pediu desculpas e disse que os pacotes foram extraviados acidentalmente. Acrescentou que a empresa não foi orientada por ninguém para desviar os pacotes.



As entregas perdidas chamaram a atenção incomum por causa da especulação de que eles estão relacionados à crescente tensão entre os EUA e a China e às sanções dos EUA à Huawei. Fonte: Associated Press.