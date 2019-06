Terremoto de 5,3 graus atinge áreas rurais da Albânia

Autoridades albanesas dizem que um terremoto com magnitude preliminar de 5,3 graus atingiu áreas rurais no sudeste da capital, danificando algumas casas.



A mídia local informou que duas pessoas ficaram feridas. O Ministério da Defesa informou evidências preliminares de pelo menos cinco casas danificadas, mas não confirmou os ferimentos.



O Instituto de Geociências, Energia, Água e Meio Ambiente diz que o terremoto ocorreu às 4h26 (horário local) no sábado e afetou o distrito de Korca, 180 quilômetros a sudeste de Tirana.



A Albânia faz parte de uma área propensa a terremotos, registrando terremotos todos os dias, embora a maioria não seja sentida. Fonte: Associated Press.