Líder do Hezbollah rejeita plano de Trump

O líder do movimento xiita libanês Hezbollah disse ontem que o plano de paz dos EUA para resolver o conflito palestino-israelense é um "crime histórico". "Nosso dever é nos opor ao 'acordo do século'. É um acordo vazio, um crime histórico", disse Hassan Nasrallah, em referência ao plano já rejeitado pelos palestinos, que esperam uma proposta favorável somente a Israel. Nasrallah advertiu ainda que se houver uma guerra contra o Irã todo o Oriente Médio entrará em "erupção". (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.