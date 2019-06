Missouri mantém única clínica a realizar aborto

Um juiz da cidade de Saint Louis prorrogou ontem a licença de funcionamento da única clínica do Estado do Missouri que realiza o procedimento de aborto, horas antes de a autorização expirar. O Missouri se tornaria o primeiro Estado americano a não autorizar o aborto.



O juiz Michael Stelzer ordenou que a licença da clínica "permaneça vigente até que uma solicitação do demandante seja julgada de forma preliminar", no dia 4. Na quinta-feira, milhares se manifestaram para manter a clínica aberta. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.