Os Estados Unidos exortaram neste sábado a China a "deixar de minar a soberania de outros países" e anunciaram importantes investimentos, nos próximos cinco anos, para manter sua supremacia militar na Ásia.

"A China pode e deve ter relações de cooperação com o restante da região (...), mas os comportamentos que minam a soberania de outras nações e semeiam desconfiança sobre as intenções chinesas devem acabar", declarou o chefe do Pentágono, Patrick Shanahan, em Singapura.